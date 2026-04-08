LPI-EF: Frontscheibe von Skoda beschädigt

Erfurt (ots) - Im Erfurter Stadtteil Hohenwinden hatten es Diebe am Samstag (05.04.2026) auf ein Autohaus abgesehen. Die Unbekannten verschafften sich zunächst gegen 22:40 Uhr Zutritt zu dem Firmengelände im Julius-Liebig-Ring. In der weiteren Folge stahlen sie vier Kompletträder und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Der Wert der Beute konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht beziffert werden. Einen Sachschaden verursachten die Unbekannten auf ihrem ...

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