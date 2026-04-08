Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Frontscheibe von Skoda beschädigt
Erfurt (ots)
Wie der Polizei gestern (07.04.2026) bekannt wurde, trieben Unbekannte am Osterwochenende im Erfurter Stadtteil Melchendorf ihr Unwesen. Im Tatzeitraum von Freitag bis gestern beschädigten die Täter die Frontscheibe eines Skodas. Das Auto war auf einem Parkplatz in der Carl-Zeiß-Straße abgestellt gewesen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung eingeleitet. (SO)
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