Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260519 - 0625 Frankfurt - Deutsche-Bank-Park: Verletzte nach Einsatz von Pyrotechnik - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(bo) Am 34. Spieltag der Fußball Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart kam es am letzten Samstag (16. Mai 2026) unmittelbar vor Spielbeginn im Gast- und Heimbereich zum massiven Einsatz von Pyrotechnik.

In diesem Zusammenhang wurden zwei Personen in der Nordwestkurve (Heimbereich) verletzt und mussten jeweils ambulant und stationär behandelt werden.

Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Personen in diesem Zusammenhang verletzt wurden. Deshalb bittet die Frankfurter Polizei um Mithilfe: Sollten Sie durch die abgebrannte Pyrotechnik verletzt worden sein, melden Sie sich bitte unter der unten angegebenen Nummer.

Darüber hinaus werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, gebeten sich ebenfalls mit der zuständigen Dienststelle unter der 069 / 755 - 44062 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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