Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260519 - 0626 Frankfurt - Westend: Hochwertige Sammelkarten bei Geschäftseinbruch entwendet

Frankfurt (ots)

(ha) Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zuge eines Einbruchs zwischen Samstag (15. Mai 2026) 18:45 Uhr und Montag (18. Mai 2026) 07:55 Uhr diverse hochwertige Sammelkarten aus einem Gebäude im Frankfurter Westend.

Im genannten Zeitraum verschafften sie sich Zugang zu einem Geschäft, dabei zerstörten sie den Schließzylinder an der Tür. Im weiteren Verlauf nahmen sie Karten diverser Sammelspiele (Pokémon, Magic, etc.), die sich zum Teil in Glasvitrinen befanden, an sich und entfernten sich unerkannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 52199 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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