Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260520 - 0630 Frankfurt - Bornheim: Polizeieinsatz in Parkhaus

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Abend (19. Mai 2026) führte die Mitteilung über randalierende Personen in einem Parkhaus in Bornheim zu einem größeren Polizeieinsatz. Nachdem zunächst auch ein schusswaffenähnlicher Gegenstand gemeldet worden war, konnten die Einsatzkräfte jedoch schnell Entwarnung geben.

Um 23:10 Uhr meldete ein Sicherheitsdienst, dass in einem Parkhaus in der Heidestraße mehrere Personen randalierten und darüber hinaus mit einer mutmaßlichen Schusswaffe hantierten würden.

Daraufhin begaben sich umgehend zahlreiche Kräfte dorthin und sicherten den Bereich. Beim Betreten des Parkhauses trafen die Beamten die Verursacher an und unterzogen diese einer Kontrolle. Der Verdacht auf die mutmaßliche Schusswaffe konnte hierbei schnell ausgeräumt werden. Bei einem der Männer im Alter zwischen 21 und 28 Jahren fanden die Beamten jedoch eine geringe Menge Betäubungsmittel.

Alle drei Personen wurden nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs sowie in einem Fall des Verdachts des Betäubungsmittelbesitzes eingeleitet.

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