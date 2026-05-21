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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260521 - 0633 Frankfurt-Eschersheim: Hunderaub

Frankfurt (ots)

(bo) Bereits am Dienstagnachmittag (19. Mai 2026) raubte eine 62-Jährige den Hund einer 43-jährigen Frau vor einem Supermarkt.

Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich die 43-jährige Frau vor einem Supermarkt in der Eschersheimer Landstraße, als die Tatverdächtige an die Frau und ihren Hund herantrat und ein Gespräch aufnahm.

Im weiteren Verlauf fragte die 62-Jährige nach den Papieren des Hundes. Die Geschädigte übergab den Hundeausweis an die Tatverdächtige und diese ergriff daraufhin die Leine und entriss der Geschädigten ihren Hund.

Daraufhin kam es zu einem kurzen Gerangel zwischen der Tatverdächtigen und der Geschädigten, wobei die Geschädigte versuchte, sich gegen das Entreißen zu wehren, was ihr jedoch nicht gelang. Die 43-Jährige blieb unverletzt.

Die 62-Jährige flüchtete daraufhin mitsamt dem Hund in ihrem schwarzen Renault Clio in. Kurze Zeit später erschien sie mit dem Hund auf dem 12. Polizeirevier und gab an, einen Fehler gemacht zu haben. Der Hund konnte kurze Zeit später an die Besitzerin übergeben werden.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen die 62-jährige Tatverdächtige ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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