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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260521 - 0634 Frankfurt - Innenstadt: Nach gefährlicher Körperverletzung in die Klinik

Frankfurt (ots)

(la) Gestern Nachmittag (20. Mai 2026) kam es an der Hauptwache zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die Polizei nahm den Täter fest.

Gegen 16:45 Uhr befanden sich zwei 27 Jahre alte Männer im Bereich der Hauptwache und unterhielten sich.

Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich nun der 22-jährige Tatverdächtige und schlug einem der beiden Männer unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Mann erlitt hierdurch eine Platzwunde im Gesicht.

Anschließend entfernte sich der Täter in Richtung Biebergasse. Die beiden Geschädigten folgten dem Tatverdächtigen bis in die Schillerstraße und konnten ihn dort festhalten. Im Zuge dieses Festhaltens entstand ein Gerangel, bei dem der 22-Jährige dem zweiten 27-jährigen Mann in den Arm biss. Hierdurch erlitt auch dieser eine Verletzung.

Es gelang den beiden Männern trotz allen Widerstands den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten, welche ihn dann wiederum widerstandslos festnehmen konnte.

Die beiden Geschädigten wurden zur weiteren Versorgung in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Der Tatverdächtige, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde einer Klinik überstellt.

Teile der Tathandlungen konnten zudem durch die Videoschutzanlage aufgezeichnet werden. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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