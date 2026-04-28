Feuerwehr Leichlingen

FW Leichlingen: Gemeldeter Wohnungsbrand - Geschlossene Zimmertüre verhindert Rauchausbreitung

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Leichlingen (ots)

Glück im Unglück für die Bewohner eines Mehrfamilienhauses Am Wallgraben. Um 12:14 Uhr löste die Kreisleitstelle den sogenannten Voralarm für den Löschzug Stadtmitte aus, da aufmerksame Passanten eine Rauchentwicklung aus einem Fenster im 1. OG meldeten.

Da nicht bekannte war, ob und wie viele Personen sich im Gebäude befanden, alarmierte die Kreisleitstelle mit dem Alarmstichwort "Feuer Gebäude, Menschenleben in Gefahr" neben dem Löschzug Stadtmitte ebenfalls die Löschzüge Oberschmitte, Metzholz und Witzhelden, so wie den Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse Am Wallgraben.

Bei Eintreffen der Feuerwehr konnte die gemeldete Lage bestätigt werden. Gerade noch rechtzeitig konnte sich die Feuerwehr Zutritt zur Wohnung verschaffen und Schlimmeres verhindern. Die Feuerwehr rettete eine Mutter mit ihrem wenigen Monat alten Säugling aus der Wohnung. Glücklicherweise beschränkte sich die Rauchentwicklung auf die Küche, da die Türe zur Küche verschlossen war. Auslöser war angebranntes Essen auf dem Herd.

Durch die Feuerwehr wurde das Brandgut ins Freie verbracht und die Wohnung anschließend mit einem Hochleistungslüfter belüftet.

Die Feuerwehr war mit ca. 50 Einsatzkräften vor Ort. Die Mutter und der Säugling blieben unverletzt. Der Einsatz war nach gut einer Stunde beendet. Für die Zeit des Einsatzes war die Straße Am Wallgraben komplett gesperrt.

Eingesetzte Einheiten:

- Löschzug 1 Stadtmitte - Löschzug 2 Oberschmitte - Löschzug 3 Metzholz - Löschzug 4 Witzhelden - A-Dienst - 2 Rettungswagen der Rettungswache Leichlingen - 1 Notarzt der Rettungswache Burscheid - Polizei

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