PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260522 - 0636 Frankfurt - Stadtgebiet: Schwerpunktkontrollen Verkehrssicherheit

Frankfurt (ots)

(ma) Die Verkehrsdichte nimmt stetig zu. Die damit einhergehende Enge fördert rücksichtsloses und falsches Verhalten im Straßenverkehr und stellt eine Gefahr für alle dar, insbesondere für schwächere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Um insbesondere diese zu schützen, führte das Polizeipräsidium Frankfurt am Main vergangenen Mittwoch (20. Mai 2026) Schwerpunktkontrollen im Bereich der Verkehrssicherheit durch.

Durch mobile und stationäre Kontrollen sowie präventive Aktionen sollte so Einfluss auf alle Verkehrsbereiche genommen werden. Das Augenmerk lag hierbei unter anderem auf der Überwachung der zulässigen Geschwindigkeit und Parkverstößen auf Geh- und Radwegen sowie in Kreuzungs- und Einmündungsbereichen. Zudem achteten die Kräfte auf die Nutzung von Mobiltelefonen während der Teilnahme am Straßenverkehr, welche aufgrund der entstehenden Ablenkung ebenso eine Gefahr darstellt. Ein weiterer Fokus lag auch auf Kontrollen zum Thema Sicherheit von zu Fuß gehenden Schulkindern im Bereich von Schulen.

Rund 50 Beamtinnen und Beamte der Direktion für Verkehrssicherheit kontrollierten zwischen 06:30 und 18:00 Uhr im Stadtgebiet und auf den umliegenden Autobahnen mehrere hundert Fahrzeuge, darunter überwiegend Pkw, aber auch Zweiräder sowie E-Scooter, und leiteten Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Insgesamt 96 Ordnungswidrigkeiten und 4 Straftaten wurden festgestellt und geahndet. Begleitet wurden die Kontrollen durch zahlreiche präventive Maßnahmen und Sensibilisierungsgespräche mit den Verkehrsteilnehmenden.

Die Schwerpunktkontrollen sollen hierbei zur Reduzierung der Verkehrsunfallzahlen beitragen, damit jeder im Straßenverkehr sicher an seinem Ziel ankommt, und auch in Zukunft regelmäßig durchgeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 21.05.2026 – 13:39

    POL-F: 260521 - 0634 Frankfurt - Innenstadt: Nach gefährlicher Körperverletzung in die Klinik

    Frankfurt (ots) - (la) Gestern Nachmittag (20. Mai 2026) kam es an der Hauptwache zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die Polizei nahm den Täter fest. Gegen 16:45 Uhr befanden sich zwei 27 Jahre alte Männer im Bereich der Hauptwache und unterhielten sich. Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich nun der 22-jährige Tatverdächtige und schlug einem der beiden ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 13:38

    POL-F: 260521 - 0633 Frankfurt-Eschersheim: Hunderaub

    Frankfurt (ots) - (bo) Bereits am Dienstagnachmittag (19. Mai 2026) raubte eine 62-Jährige den Hund einer 43-jährigen Frau vor einem Supermarkt. Nach aktuellen Erkenntnissen befand sich die 43-jährige Frau vor einem Supermarkt in der Eschersheimer Landstraße, als die Tatverdächtige an die Frau und ihren Hund herantrat und ein Gespräch aufnahm. Im weiteren Verlauf fragte die 62-Jährige nach den Papieren des Hundes. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren