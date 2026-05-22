Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260522 - 0636 Frankfurt - Stadtgebiet: Schwerpunktkontrollen Verkehrssicherheit

Frankfurt (ots)

(ma) Die Verkehrsdichte nimmt stetig zu. Die damit einhergehende Enge fördert rücksichtsloses und falsches Verhalten im Straßenverkehr und stellt eine Gefahr für alle dar, insbesondere für schwächere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Um insbesondere diese zu schützen, führte das Polizeipräsidium Frankfurt am Main vergangenen Mittwoch (20. Mai 2026) Schwerpunktkontrollen im Bereich der Verkehrssicherheit durch.

Durch mobile und stationäre Kontrollen sowie präventive Aktionen sollte so Einfluss auf alle Verkehrsbereiche genommen werden. Das Augenmerk lag hierbei unter anderem auf der Überwachung der zulässigen Geschwindigkeit und Parkverstößen auf Geh- und Radwegen sowie in Kreuzungs- und Einmündungsbereichen. Zudem achteten die Kräfte auf die Nutzung von Mobiltelefonen während der Teilnahme am Straßenverkehr, welche aufgrund der entstehenden Ablenkung ebenso eine Gefahr darstellt. Ein weiterer Fokus lag auch auf Kontrollen zum Thema Sicherheit von zu Fuß gehenden Schulkindern im Bereich von Schulen.

Rund 50 Beamtinnen und Beamte der Direktion für Verkehrssicherheit kontrollierten zwischen 06:30 und 18:00 Uhr im Stadtgebiet und auf den umliegenden Autobahnen mehrere hundert Fahrzeuge, darunter überwiegend Pkw, aber auch Zweiräder sowie E-Scooter, und leiteten Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Insgesamt 96 Ordnungswidrigkeiten und 4 Straftaten wurden festgestellt und geahndet. Begleitet wurden die Kontrollen durch zahlreiche präventive Maßnahmen und Sensibilisierungsgespräche mit den Verkehrsteilnehmenden.

Die Schwerpunktkontrollen sollen hierbei zur Reduzierung der Verkehrsunfallzahlen beitragen, damit jeder im Straßenverkehr sicher an seinem Ziel ankommt, und auch in Zukunft regelmäßig durchgeführt werden.

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