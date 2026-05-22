Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260522 - 0638 Frankfurt - Innenstadt: Erneute Sicherstellung großer Geldbeträge nach illegalem Glücksspiel

Frankfurt (ots)

(la) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (21. auf 22. Mai 2026) stellten Beamte einen niedrigen sechsstelligen Geldbetrag wegen illegalen Glücksspiels sicher. Besonders bemerkenswert ist, dass die betroffene Gaststätte erst am vergangenen Montagabend wegen illegalen Glücksspiels geschlossen und versiegelt worden war (siehe hierzu Meldung Nr. 0624).

Polizeibeamte stellten zwischen 01:00 Uhr und 03:30 Uhr in der eigentlich geschlossenen Gaststätte im Bereich der Zeil reges Kommen und Gehen verschiedener Personen fest. Das auffällige Verhalten der Personen erhärtete den Verdacht, dass es in der Gaststätte erneut zur Durchführung einer illegalen Glücksspielveranstaltung kommt. Die Beamten beschlossen daher, eine Kontrolle durchzuführen.

Als die circa 20 Personen in der Gaststätte der Maßnahme gewahr wurden, versuchten mehrere Personen zu flüchten oder Beweise zu vernichten, was die Polizeibeamten jedoch erfolgreich zu verhindern wussten.

Insgesamt wurde erneut ein hoher Geldbetrag sichergestellt und ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen illegalen Glücksspiels gegen den Betreiber eingeleitet.

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