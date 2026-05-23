Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260523 - 0640 Frankfurt - Innenstadt: Schnelle Festnahme nach Raub

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Morgen (22. Mai 2026) erfolgte die schnelle Festnahme von vier Tatverdächtigen nach einem Raub in der Innenstadt.

Nach bisherigen Erkenntnissen umzingelten die vier Tatverdächtigen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren den 39-jährigen Geschädigten gegen 06:20 Uhr in der Töngesgasse. Daraufhin soll einer der Tatverdächtigen dem 39-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen und dessen Geldbörse geraubt haben. Als die Tatverdächtigen einen zufällig vorbeifahrenden Streifenwagen bemerkten, traten sie die Flucht an. Weitere sofort hinzugezogene Streifen nahmen die vier jungen Männer jedoch unmittelbar darauf noch in der Nähe fest.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten wieder entlassen und ihren Erziehungsberechtigten überstellt. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des Raubes verantworten.

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