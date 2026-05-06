Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht - Wer kann Hinweise geben?

Bad Langensalza (ots)

Am Samstag, den 2. Mai, wurde um 08.30 Uhr in der Turmstraße ein Mann hinterrücks niedergeschlagen. Dieser ging daraufhin ohnmächtig zu Boden. Als der Geschädigte wieder zu sich kam, bemerkte er, dass aus seiner Geldbörse Bargeld und eine EC-Karte fehlten.

Zu dem Täter kann der Geschädigte keine Angaben machen.

Beamte der Kriminalpolizeistation Mühlhausen leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen der Tat oder Hinweisgeber, die Angaben zur Sache oder dem Täter machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0109430

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