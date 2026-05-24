Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260524 - 0643 Frankfurt - Westend/ Nordend: Mehrere Raubdelikte in kurzer Folge - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(di) Gleich mehrere Raubdelikte beschäftigten gestern Abend (23. Mai 2026) im Westend und Nordend die Polizei.

Zunächst befand sich ein 17-Jähriger gegen 18:00 Uhr zu Fuß unterwegs, in der Neuhofstraße als er in Höhe der Hausnummer 10 von drei Unbekannten angesprochen wurde. Unter dem Hinweis, dass sie ihn "jetten" würden (umgangssprachlich für mit einer Pfefferpistole auf jemanden einwirken), sollen sie ihm 20 Euro Bargeld geraubt haben und anschließend in Richtung Lortzingerstraße geflüchtet sein.

Einige Zeit später gingen nach bisherigen Erkenntnissen unbekannte Täter gegen 22:00 Uhr in der Holzhausenstraße in Höhe der Hausnummer 62 auf einen 16-Jährigen zu und raubten unter dem Vorwand, eine "Taschenkontrolle" durchzuführen erneut Bargeld. Die Unbekannten stiegen hierauf in einen Bus und entfernten sich.

Zu einem weiteren Delikt kam es gegen 23:00 Uhr im Reuterweg in Höhe der Hausnummer 69. Unbekannte sprachen einen 16-Jährigen an und fragten nach einer Powerbank. Nachdem der 16-Jährige dies verneint hatte, habe einer der Täter den Jungen nach Wertgegenständen durchsucht und letztlich die Herausgabe seiner Schuhe gefordert. Nachdem der Geschädigte der Aufforderung nachgekommen war, habe einer der Täter den Geschädigten daraufhin aufgefordert, ihm einen E-Scooter über dessen Mobiltelefon zu mieten. Im Anschluss sei der unbekannte Täter mit dem E-Scooter weggefahren.

Bei den beschriebenen Fällen konnten übereinstimmende Beschreibungen der mutmaßlichen Täter erlangt werden, sodass hier mögliche Zusammenhänge bestehen. Die insgesamt drei handelnden Personen werden wie folgt beschrieben:

Person 1: ca. 175 cm groß, männlich, dicklich, ca. 16 Jahre alt, dunkelbraune Hautfarbe, afrikanischer Phänotyp, schwarze Kapuzenjacke, schwarze Bauchtasche

Person 2: ca. 184 cm groß, männlich, ca. 17 Jahre alt, kurze Afrofrisur, dünn, hellbraune Hautfarbe, grauer Kapuzenpulli, schwarze Bauchtasche

Person 3: ca. 184 cm groß, männlich, hellbraune Hautfarbe

Personen, die zu den beschriebenen Vorfällen oder Tätern Angaben machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der örtlich zuständigen Polizeidienststelle (3. Polizeirevier) unter der Rufnummer 069 / 755 - 10300 oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.

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