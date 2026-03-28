POL-PPRP: Einbruch in Fahrzeug - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (26.03.2026), gegen 18:10 Uhr, griff ein bislang unbekannter Mann in der Buslinie 76 eine 23-Jährige an, nachdem diese ihn angesprochen und gebeten hatte, das Rauchen im Bus einzustellen. Als eine 21-Jährige der Frau zu Hilfe kam, wurde diese ebenfalls durch den Unbekannten angegriffen. Im Anschluss verließ der Mann den Bus an der Haltestelle Hochschule und flüchtete zu Fuß. Beide ...

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