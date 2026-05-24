Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260524 - 0644 Frankfurt - BAB 3: Brennendes Fahrzeug auf der Autobahn

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Nachmittag (23. Mai 2026) geriet ein Fahrzeug auf der BAB 3 in Brand. Die Autobahn musste zeitweise voll gesperrt werden. Die Reinigungsarbeiten dauerten bis in die Abendstunden an.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Fahrer eines VW gegen 16:45 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der BAB 3 vom Autobahnkreuz Offenbach in Richtung Anschlussstelle Frankfurt-Süd, als er Brandgeruch im Fahrzeug wahrnahm und daraufhin auf der Standspur hielt. Hier schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Die vier Insassen verließen das Fahrzeug und versuchten noch, den Brand zu löschen.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug jedoch bereits in Vollbrand. Im Zuge der Löscharbeiten musste die A3 in diesem Bereich zeitweise voll gesperrt werden. Die anschließenden Reinigungsarbeiten zogen sich bis ca. 20:00 Uhr hin. Derzeit wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

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