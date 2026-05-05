POL-PDNW: (Meckenheim) Zeugin klärt Unfallflucht

Elmstein (ots) - Am ersten Maiwochenende (01. bis 03.05.2026) wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße das Durchfahrtsverbot für Motorräder auf der L 499 zwischen Johanniskreuz und Frankeneck (Elmsteiner Tal) überwacht. Insgesamt konnten über die drei Tage 26 Verstöße festgestellt werden. Auch zukünftig werden durch die Polizei in ...

mehr