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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260525 - 0649 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Taschendiebin festgenommen

Frankfurt (ots)

(ma) Am Montagnachmittag (25. Mai 2026) sprach ein 78-Jähriger die Präsenzkräfte im Bahnhofsgebiet an, da ihn zuvor eine Frau bestohlen habe. Die Polizei nahm die mutmaßliche Diebin kurze Zeit später fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der 78-Jährige gegen 16.05 Uhr im Bereich der Elbestraße, als er bemerkte, dass sich eine Person an seiner Gesäßtasche zu schaffen machte. Als er sich umdrehte, bemerkte er die 29-jährige Frau, die ihm bereits einen Notizblock aus der Hose gezogen hatte und hielt sie zunächst fest. Diese ließ das Blöckchen fallen und verließ die Örtlichkeit. Der Mann sprach eine im Bahnhofsviertel eingesetzte Streife darauf an und deutete die vermeintliche Diebin heraus. Diese wurde anschließend festgenommen und gab die Tat zu, habe allerdings davon abgelassen, als sie bemerkte, dass es sich lediglich um einen Notizblock handele. Der Notizblock wurde jedoch in der Zwischenzeit von einer Person an sich genommen, konnte aber mit Hilfe der Videoschutzanlage ausfindig gemacht und mit seinem Besitzer wieder vereinigt werden.

Die 29-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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