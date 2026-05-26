Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260526 - 0651 Frankfurt - B43: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Nacht (25. Mai 2026) kam es zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden auf der B43.

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhren die 25-jährige Fahrerin eines BMW, der 35-jährige Fahrer eines Daimler Voyager und der 19-jährige Fahrer eines Mercedes gegen 02:50 Uhr die B43 vom Flughafen kommend in Fahrtrichtung Stadtmitte.

Der Fahrer des Daimler und die Fahrerin des BMW befuhren in dieser Reihenfolge die linke Spur, der Mercedesfahrer die rechte von zwei Spuren. Kurz vor der Ausfahrt zum Südkreisel fuhr die 25-Jährige dem 35-Jährigen auf. Anschließend verlor sie die Kontrolle über ihren BMW, geriet ins Schleudern und kollidierte mit dem Mercedes des 19-Jährigen. Durch den Aufprall wurden der Mercedes und der BMW gegen die linksseitige Schutzplanke geschleudert.

Die 25-Jährige entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Kurz darauf konnte sie in einem umliegenden Krankenhaus angetroffen werden, welches sie nach eigenen Angaben mit einem Taxi aufgesucht habe. Dabei konnte festgestellt werden, dass sie unter Alkoholeinfluss stand. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Ein 28-jähriger Fahrer eines VW fuhr mit seinem Fahrzeug über auf der Fahrbahn liegende Trümmerteile. An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden. Insgesamt wurden sechs Personen (Fahrer und Mitfahrer) leicht verletzt. Der BMW wurde spurenschonend sichergestellt. Zudem stellten Polizeibeamte den Führerschein der 25-jährigen Unfallverursacherin sicher.

Aufgrund des Unfallgeschehens musste die B43 im Bereich der Unfallörtlichkeit in Fahrtrichtung Stadtmitte von 03:00 Uhr bis 03:50 Uhr voll gesperrt werden.

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