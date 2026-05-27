PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260527 - 0653 Frankfurt-Oberrad: Wechselseitige gefährliche Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(la) In der Nacht von gestern (26. Mai 2026) auf heute (27. Mai 2026) kam es nach aktuellen Erkenntnissen zu einer wechselseitigen gefährlichen Körperverletzung in Oberrad.

In einer Wohnung in der Offenbacher Landstraße kam es aus bislang ungeklärten Gründen zu Streitigkeiten zwischen zwei Männern im Alter von 19 und 26 Jahren.

Nach aktuellem Kenntnisstand versuchte der 19-Jährige nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Messer auf den 26-Jährigen einzustechen. Es entstand ein Gerangel, bei welchem sich letztlich beide Personen Stich- und Schnittverletzungen zuzogen. Die Verletzungen waren nicht lebensgefährlich. Die beiden Männer wurden für die weitere medizinische Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen beide Beteiligten wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 27.05.2026 – 12:27

    POL-F: 260527 - 0652 Frankfurt-Sindlingen: Verkehrsunfall nach illegalem Kfz-Rennen

    Frankfurt (ots) - (bo) Gestern Nachmittag (26. Mai 2026) ereignete sich in Sindlingen ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr ein 22-jähriger Fahrer eines Porsche gegen 15:55 Uhr die Sindlinger Bahnstraße vom Richard-Weidlich-Platz kommend, in Fahrtrichtung ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 13:34

    POL-F: 260526 - 0651 Frankfurt - B43: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

    Frankfurt (ots) - (bo) Gestern Nacht (25. Mai 2026) kam es zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden auf der B43. Nach aktuellen Erkenntnissen befuhren die 25-jährige Fahrerin eines BMW, der 35-jährige Fahrer eines Daimler Voyager und der 19-jährige Fahrer eines Mercedes gegen 02:50 Uhr die B43 vom Flughafen kommend in Fahrtrichtung Stadtmitte. Der Fahrer ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 13:34

    POL-F: 260526 - 0650 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Verfolgungsfahrt mit Unfall

    Frankfurt (ots) - (bo) Gestern Abend (25. Mai 2026) verunfallte ein Fahrzeug in Bergen-Enkheim im Rahmen einer Verfolgungsfahrt. Die Polizei ermittelt. Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr eine Streife gegen 23:40 Uhr die Vilbeler Landstraße aus Richtung Borsigallee kommend, als ihr ein Fahrzeug mit ausgeschalteter Beleuchtung auffiel und sie sich zu einer Kontrolle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren