Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260527 - 0653 Frankfurt-Oberrad: Wechselseitige gefährliche Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(la) In der Nacht von gestern (26. Mai 2026) auf heute (27. Mai 2026) kam es nach aktuellen Erkenntnissen zu einer wechselseitigen gefährlichen Körperverletzung in Oberrad.

In einer Wohnung in der Offenbacher Landstraße kam es aus bislang ungeklärten Gründen zu Streitigkeiten zwischen zwei Männern im Alter von 19 und 26 Jahren.

Nach aktuellem Kenntnisstand versuchte der 19-Jährige nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Messer auf den 26-Jährigen einzustechen. Es entstand ein Gerangel, bei welchem sich letztlich beide Personen Stich- und Schnittverletzungen zuzogen. Die Verletzungen waren nicht lebensgefährlich. Die beiden Männer wurden für die weitere medizinische Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen beide Beteiligten wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell