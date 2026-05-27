Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260527 - 0654 Frankfurt-Bockenheim: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(la) Seit Dienstag, dem 26.05.2026, 09:30 Uhr, wird der 66-jährige Titu B. aus Frankfurt-Bockenheim vermisst. Zuletzt gesehen wurde er zur angegebenen Zeit, als er seine Wohnung am Kurfürstenplatz in unbekannte Richtung verließ. Herr B. ist auf Medikamente angewiesen und möglicherweise hilfsbedürftig.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

- 66 Jahre - ca. 155cm groß - Glatze - grauer 3-Tage-Bart - dunkel gekleidet - vermutlich barfuß unterwegs!

Ein Bild des Vermissten kann unter dem folgenden Link eingesehen werden:

https://www.polizei.hessen.de/vermisste-personen/66-jaehriger-mann-vermisst

Wer hat den Vermissten noch nach dem 26.05.2026, 09:30 Uhr gesehen oder kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben. Zeugen werden sich bitte an die Kriminalpolizei Frankfurt unter der Telefonnummer (069) 755-51199 oder jede andere Polizeidienststelle.

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