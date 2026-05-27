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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260527 - 0656 Frankfurt-Bockenheim: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zu Meldung Nr. 0654

Frankfurt (ots)

(la) Der seit Dienstag (26. Mai 2026) vermisste 66-Jährige aus Bockenheim konnte angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird daher aufgehoben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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