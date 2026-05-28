Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260528 - 0658 Frankfurt - Ginnheim: Junge Frau greift Polizisten an

Frankfurt (ots)

(ma) Am Mittwochvormittag (27. Mai 2026) wurden zwei Funkstreifen aufgrund von Familienstreitigkeiten alarmiert.

Gegen 09:30 Uhr soll es in einer Wohnung in der Felix- Dahn-Straße zu Streitigkeiten zwischen einer 19-Jährigen und deren Vater gekommen sein.

Die alarmierten Streifen betraten die Wohnung und wurden umgehend durch die 19-Jährige verbal attackiert.

Die Polizisten versuchten, die aufgebrachte junge Frau zu beruhigen. Bei dem Versuch, die Situation zu entschärfen schlug die 19-Jährige einem Beamten ins Gesicht. Sie wurde nun festgenommen, wobei sie weiter um sich schlug und trat und dadurch einen weiteren Polizisten verletzte.

Die 19-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen und muss ich nun wegen Widerstandes und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

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