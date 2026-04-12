Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Buntmetalldiebstahl in Gelsenkirchen-Buer

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntag, 12.04.2026, um 1:40 Uhr meldeten Zeugen der Polizei zwei Personen, die sich auf der Holtwiesche in Gelsenkirchen-Buer Zutritt zu einem Rohbau verschafften und Kupferkabel entwendeten. Das Gelände wurde daraufhin mit starken Polizeikräften und einem Diensthund durchsucht. Die Einbrecher konnten nicht aufgefunden werden. Es wurden jedoch mehrere bereit gelegte Kupferkabel und ein Pkw, mit dem die Täter angereist waren, sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

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