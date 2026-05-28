Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260528 - 0661 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Straßenraub

Frankfurt (ots)

(la) Gestern Abend (27. Mai 2026) kam es im Bahnhofsviertel zu einem Straßenraub.

Gegen 20:00 Uhr befand sich der 58-jährige Geschädigte in der Elbestraße, als er von zwei männlichen Personen angesprochen wurde. Diese sollen dem 58-Jährigen einen unbekannten Gegenstand an den Hals gehalten und die Herausgabe von Bargeld verlangt haben. Die unbekannten Tatverdächtigen sollen auf diese Weise unter anderem einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag erbeutet haben. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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