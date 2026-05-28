Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260528 - 0660 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Trickdiebstahl mit Zielrichtung Goldkette

Frankfurt (ots)

(la) Am gestrigen Tag (27. Mai 2026) kam es zu einem Trickdiebstahl einer Goldkette in Bergen-Enkheim.

Gegen 14:15 Uhr befand sich die 75-jährige Geschädigte in der Straße "Am Landgraben", als ein Fahrzeug vorfuhr, in dem sich vier Personen befanden. Aus dem Fahrzeug seien nun zwei Frauen ausgestiegen und hätten die 75-Jährige zunächst nach dem Weg gefragt. Im weiteren Verlauf des Gesprächs hätten die Frauen der Geschädigten plötzlich ungefragt ins Gesicht und an den Hals gefasst und versucht, mitgebrachten Goldschmuck anzulegen. Hierbei sollen die Täterinnen unbemerkt die Goldkette entwendet haben, die die 75-Jährige selbst um den Hals trug. Dies fiel der Frau jedoch erst auf, nachdem sich das Fahrzeug mit den vier Insassen wieder entfernt hatte.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

- Weiblich, ca. 50 Jahre alt, ca. 150 cm groß, südosteuropäisch, schwarze, nach hinten gebundene Haare, dunkler Teint, kräftige Statur, tiefer dunkler Rock, dunkles Sakko

- Weiblich, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 160 cm groß, südosteuropäisch, schwarze, nach hinten gebundene Haare, dunkler Teint, sportlich bekleidet, weiße Sportschuhe

Im Fahrzeug sollen sich zudem sich zudem eine weitere Frau, zu der keine Beschreibung vorliegt, sowie ein männlicher Fahrer, der wie folgt beschrieben wurde, befunden haben:

- Männlich, südosteuropäisch, dicke Statur, kurze, schwarze Haare, dunkler Teint.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich auf der örtlich zuständigen Dienststelle unter 069 / 755 - 11800 oder auf jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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