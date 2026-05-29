Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260529 - 0665 Frankfurt - Seckbach: Nachbarschaftsstreit führt zu Polizeieinsatz

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Nachmittag (28. Mai 2026) sorgte ein Nachbarschaftsstreit in Seckbach für einen Polizeieinsatz, weil ein 40-Jähriger sein Gegenüber bedrohte.

Zuvor war ein 57-jähriger Bewohner einer Unterkunft in der Borsigallee bei einem Zimmernachbarn wegen ruhestörenden Lärms vorstellig geworden, woraufhin sich ein Streit entfachte. Im Verlauf dieses Streits soll der 40-Jährige den 57-Jährigen mit einem Hammer und einer Machete bedroht haben. Der 57-Jährige flüchtete zunächst aus dem Gebäude und verständigte die Polizei.

Mehrere Streifenwagen sowie das Überfallkommando der Frankfurter Polizei trafen zeitnah vor Ort ein und nahmen den Aggressor widerstandlos fest. Hammer und Machete wurden bei dem erheblich alkoholisierten Mann sichergestellt.

Der 40-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Bedrohung verantworten und wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

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