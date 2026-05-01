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POL-PIWFB: Mehrere Motorradunfälle am 1.Mai Feiertag

POL-PIWFB: Mehrere Motorradunfälle am 1.Mai Feiertag
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Johanniskreuz (ots)

Im Laufe des Feiertages kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben zu drei Verkehrsunfällen mit Motorradfahrern. Zwei davon ereigneten sich auf der B 48 und L 496 in der Nähe des Johanniskreuz, ein weiterer in der Ortslage Rieschweiler-Mühlbach. Ein vierter Motorradunfall ereignete sich auf der B 48 (Wellbachtal) im Zuständigkeitsbereich der Polizei Landau. Neben den Einsatzkräften der Polizei waren auch Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Infolge der Verkehrsunfälle kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen auf den betroffenen Streckenabschnitten. Alle Motorradfahrer trugen Verletzungen davon, einer davon schwerere. Die Hauptursache für die Unfälle war nicht angepasste Geschwindigkeit bzw. die Selbstüberschätzung der Fahrer. Von den Motorradfahrern sollte stets bedacht werden, dass eine rücksichtslose Fahrweise nicht nur sie selbst, sondern auch andere unschuldige Verkehrsteilnehmer gefährdet. Einige Verletzungen hätten durch angepasste Kleidung verhindert oder zumindest abgemildert werden können. /piwfb

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben
Telefon: 0631 369-15499
E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben, übermittelt durch news aktuell

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