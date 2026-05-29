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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260529 - 0664 Frankfurt - Innenstadt: Polizei zieht Raser aus dem Verkehr

Frankfurt (ots)

(ha) Ein 27-Jähriger gefährdete in der Nacht von Donnerstag (28. Mai 2026) auf Freitag (29. Mai 2026) durch seine Fahrweise sich und Unbeteiligte. Polizisten nahmen ihn fest.

Eine aufmerksame zivile Streife der Frankfurter Polizei bemerkte gegen 23:55 Uhr wie der spätere Beschuldigte mit seinem Mercedes im Bereich der Taubenstraße so stark an einer Ampel beschleunigte, dass die Reifen durchdrehten. Die Beamten folgten ihm und sahen dasselbe Manöver an einer zweiten Ampel, dabei überschritt der die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h deutlich. Daraufhin entschloss sich die Streife eine Kontrolle zur Vermeidung weiterer Gefahren durchzuführen.

Der 27-Jährige beschleunigte noch bevor sie ihn anhalten konnten. Im Bereich der Ludwig-Landmann-Straße und der Rödelheimer Landstraße befuhr er mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit eine 30er-Zone. Weiterhin wechselte er im Zuge diverser Überholmanöver mehrfach schlagartig die Fahrspuren.

Kurz darauf gelang es den Beamten ihn anzuhalten. Auf Grund der Fahrweise besteht der Verdacht, dass er ein sogenanntes "Alleinrennen" fuhr. Nach Rücksprache ordnete die Staatsanwaltschaft die Beschlagnahme des Fahrzeuges sowie seines Handys an. Ebenso beschlagnahmten die Polizisten seinen Führerschein.

Gegen den Raser wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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