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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260530- 0668 Frankfurt- Nied: Tätlicher Angriff und Widerstand

Frankfurt (ots)

(ma) Am Freitagmorgen (29. Mai 2026) wurde die Polizei verständigt, da ein 64- Jähriger zuvor in der Sauerstraße eine Sachbeschädigung begangen hatte.

Die Streife traf den Mann im Bereich Bahnhof Nied an und unterzog ihn einer Kontrolle.

Der 64- jährige Mann zeigte sich zunächst kooperativ, wollte dann die Kontrolle allerdings verlassen. Die Polizistin forderte ihn auf, stehen zu bleiben, woraufhin dieser ihr unvermittelt und aus nächster Nähe ins Gesicht spuckte.

Die Streife nahm den Mann nun fest, wobei er sich vehement wehrte und nach der Beamtin trat. Die Polizistin und der Polizist wurden hierdurch leicht verletzt, konnten ihren Dienst dennoch fortsetzen. Da der 64- Jährige dem Obdachlosenmilieu zuzuordnen ist, ordnete ein Richter eine Blutprobenentnahme bei dem Mann an, um eventuelle Infektionskrankheiten ausschließen zu können.

Anschließend wurde der 64-Jährige einer Fachklinik vorgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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