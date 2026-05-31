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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260531- 0671 Frankfurt- Gallus: Falsche Handwerker bestehlen Seniorin- Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Am Samstagmittag (30. Mai 2026) verschaffte sich ein falscher Handwerker Zutritt zur Wohnung einer 91-jährigen Frau und entwendete Wertgegenstände und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen und warnt vor dieser Betrugsmasche.

Nach aktuellen Kenntnissen verschaffte sich der unbekannte Täter unter dem Vorwand, Heizkörper auszulesen, gegen 13:15 Uhr Zutritt zur Wohnung der Seniorin. Während sich der Mann mit der Dame in der Küche aufhielt, entwendete vermutlich ein zweiter Täter diverse Wertgegenstände und Bargeld aus der Wohnung und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der falsche Handwerker wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlanke Statur, schmales Gesicht, kurze braune Haare; bekleidet mit einem dunklen Shirt und einer dunklen Hose. Er führte einen kleinen dunklen Koffer mit sich.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Täter gesehen haben oder Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Telefonnummer 069/ 755 10400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Polizei warnt eindringlich vor Trickbetrügern und rät:

   - Lassen Sie keine fremden Personen ins Haus oder in Ihre Wohnung!

Täter und Täterinnen geben oftmals vor, Handwerker, Mitarbeiter, hilfebedürftig oder von der Polizei zu sein, um in ihre Wohnung und an ihre Wertsachen zu gelangen.

   - Überprüfen Sie kritisch jegliche Angaben!
   - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder vereinbaren Sie 
     einen späteren Termin.
   - Bei Verdacht auf einen Betrugsversuch verständigen Sie umgehend 
     die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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