Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260531- 0670 Frankfurt- Bundesautobahn 3: Pkw brennt nach Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(ma) Am frühen Samstagabend (30. Mai 2026) verunfallte ein Fahrzeug auf der BAB 3 und geriet anschließend in Brand. Es wurde niemand verletzt.

Nach aktuellen Kenntnissen befuhr ein 30- jähriger Mann gegen 17:55 Uhr die BAB 3 in Richtung Würzburg. Er befand sich auf dem linken der drei Fahrspuren zwischen der Anschlussstelle Kelsterbach und dem Autobahnkreuz Frankfurt, als er vermutlich aufgrund eines Reifenschadens die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Er geriet mit seinem PKW auf die mittlere Spur und stieß mit einem dort befindlichen 58- jährigen Verkehrsteilnehmer zusammen. Dieser kam mit seinem Fahrzeug auf der linken Spur zum Stehen, während der 30- Jährige mit seinem Fahrzeug auf dem Seitenstreifen zum Halten kam. Hier entstand zunächst eine Rauchentwicklung am Pkw, welcher anschließend in Vollbrand geriet. Der 30- Jährige hatte sein Fahrzeug zuvor verlassen.

Ein weiterer 23- jähriger Verkehrsteilnehmer überfuhr ein auf der Fahrbahn liegendes Trümmerteil, sodass dessen Pkw ebenfalls Schaden davontrug.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Autobahn musste für die Dauer der Löscharbeiten und der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt werden.

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