Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Starke Rauchentwicklung durch Brand

Viernau (ots)

Freitag (29.05.2026) gegen 02:30 Uhr brannte es aus bislang ungeklärter Ursache im Kellerbereich eines Einfamilienhauses in der Springstiller Straße in Viernau. Um sich vor der starken Rauchentwicklung zu schützen, konnte sich eine 76-jährige Bewohnerin auf den Balkon in Sicherheit bringen. Eine Nachbarin rief die Feuerwehr. Nach der Untersuchung im Rettungswagen wurde die 76-Jährige entlassen. Die Feuerwehr konnte unterdessen die Ausbreitung der Flammen verhindern. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Suhl ermittelt zur Brandursache.

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