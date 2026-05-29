LPI-SHL: Starke Rauchentwicklung durch Brand
Viernau (ots)
Freitag (29.05.2026) gegen 02:30 Uhr brannte es aus bislang ungeklärter Ursache im Kellerbereich eines Einfamilienhauses in der Springstiller Straße in Viernau. Um sich vor der starken Rauchentwicklung zu schützen, konnte sich eine 76-jährige Bewohnerin auf den Balkon in Sicherheit bringen. Eine Nachbarin rief die Feuerwehr. Nach der Untersuchung im Rettungswagen wurde die 76-Jährige entlassen. Die Feuerwehr konnte unterdessen die Ausbreitung der Flammen verhindern. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Suhl ermittelt zur Brandursache.
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