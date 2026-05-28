Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchte Brandstiftung

Meiningen (ots)

Unbekannte Täter brachten in der Zeit zwischen Dienstagmorgen und Mittwoch, 17:30 Uhr, eine Glasflasche gefüllt mit einer brennbaren Flüssigkeit an der Unterseite eines in der Straße "Am Kiliansberg" in Meiningen geparkten weißen Pkw Opels an. Der oder die Unbekannten entzündeten die Flüssigkeit - da jedoch nur eine kleine Flamme aus der Flasche loderte und diese vom Fahrzeug abfiel, entstand am Auto kein Schaden. Die Polizisten löschten die brennende Glasflasche mittels Feuerlöscher und ermitteln wegen der versuchten Brandstiftung am Fahrzeug. Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0130769/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

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