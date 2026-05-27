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Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Exhibitionistische Handlung in Regionalbahn - Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Hamm (ots)

Am Dienstagabend (26. Mai) soll sich ein Mann in einem Zug von Bielefeld nach Hamm in Gegenwart mehrerer weiblichen Reisenden entblößt haben.

Den Angaben der drei Reisenden zufolge saßen sie mit dem Mann zusammen in eine 4er-Sitzgruppe, als dieser unvermittelt seine Hose öffnete und sein Glied herausholte. Auf Aufforderungen, dies unterlassen, soll der Mann nicht reagiert haben. Erst als die beiden Jugendlichen und die Frau den Zugbegleiter informierten, schloss der Mann seine Hose wieder.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den Mann nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Hamm in Empfang und ermittelten eine weitere Zeugin.

Gegen den 62-jährigen deutschen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Videoaufnahmen aus dem Zug wurden gesichert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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