Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt mehrere Haftbefehle am Wochenende im Kreis Viersen

Kleve- Kempen- Viersen (ots)

Die Bundespolizei hat am Wochenende im Kreis Viersen erneut mehrere Haftbefehle vollstreckt. Dabei wurden zwei Personen nach ihrer Einreise festgenommen und in beiden Fällen leiteten die Beamten zusätzliche weitere Ermittlungsverfahren ein.

Am Sonntagmorgen, 24. Mai 2026, kontrollierte die Bundespolizei im Regionalexpress 13 auf Höhe des Haltepunktes Breyell eine 24-jährige Deutsche. Die Frau war zuvor aus den Niederlanden eingereist. Eine Überprüfung ihrer Personalien ergab, dass gegen die Deutsche ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankenthal wegen Diebstahls vorlag. Die Deutsche wurde festgenommen und dem Bundespolizeirevier Mönchengladbach zugeführt. Die 24-Jährige wurde anschließend in die nächste Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Bei der Durchsuchung ihres Rucksacks fanden die Beamten zudem rund 3,5 Gramm Marihuana. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Gegen die 24-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Einfuhr von Marihuana eingeleitet.

Am Sonntagabend stellte die Bundespolizei auf der Bundesautobahn 52 an der Anschlussstelle Elmpt einen 33-jährigen Algerier fest. Der Mann war als Fahrgast in einem Reisebus aus den Niederlanden eingereist und konnte den Beamten lediglich eine deutsche Duldung vorlegen. Weitere aufenthaltslegitimierende Dokumente konnte er nicht vorlegen. Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass der Algerier durch die Staatsanwaltschaft Leipzig zur Festnahme aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls wegen Diebstahls ausgeschrieben worden ist. Der 33-Jährige hat eine Geldstrafe in Höhe von insgesamt 401,00 Euro zu entrichten oder 20 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen. Die Beamten nahmen den Mann fest und brachten ihn zum Bundespolizeirevier Kempen. Da er die Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Darüber hinaus leitete die Bundespolizei gegen den Algerier ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Einreise sowie unerlaubten Aufenthalts ein.

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