Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Pony steht auf Bahnübergang - Ein nicht ganz alltäglicher Einsatz für die Bundespolizei

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Coesfeld (ots)

Ein entlaufendes Pony hat am Dienstagmorgen (26. Mai) die Bundespolizei in Coesfeld auf den Plan gerufen.

Der Leitstelle der Bundespolizei wurde durch die Notfallleitstelle der DB in Duisburg ein freilaufendes Pferd gemeldet, welches sich am Bahnübergang "Brink" in Coesfeld aufhalten soll. Für den Streckenabschnitt wurde für die Züge Fahren auf Sicht angeordnet.

Bei der Anfahrt zum Bahnübergang staunte dann auch die eingesetzte Streife der Bundespolizei nicht schlecht. Denn tatsächlich stand direkt auf dem geschlossenen Bahnübergang nicht nur ein Zug, sondern auch das Schimmelpony. Nachdem die Beamten das Pony aus dem Gefahrenbereich getrieben hatten, ließ sich die zutrauliche kleine Stute ohne Probleme einfangen und bis zum Eintreffen des Besitzers in "Gewahrsam" nehmen. Dieser brachte die kleine Ausbrecherin "Kira" kurze Zeit später wieder zu ihren Freunden auf die Weide.

Vor Ort konnte nicht ermittelt werde wie "Kira" am Morgen ausgebrochen war.

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