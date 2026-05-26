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BPOL NRW: Pony steht auf Bahnübergang - Ein nicht ganz alltäglicher Einsatz für die Bundespolizei

BPOL NRW: Pony steht auf Bahnübergang - Ein nicht ganz alltäglicher Einsatz für die Bundespolizei
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Coesfeld (ots)

Ein entlaufendes Pony hat am Dienstagmorgen (26. Mai) die Bundespolizei in Coesfeld auf den Plan gerufen.

Der Leitstelle der Bundespolizei wurde durch die Notfallleitstelle der DB in Duisburg ein freilaufendes Pferd gemeldet, welches sich am Bahnübergang "Brink" in Coesfeld aufhalten soll. Für den Streckenabschnitt wurde für die Züge Fahren auf Sicht angeordnet.

Bei der Anfahrt zum Bahnübergang staunte dann auch die eingesetzte Streife der Bundespolizei nicht schlecht. Denn tatsächlich stand direkt auf dem geschlossenen Bahnübergang nicht nur ein Zug, sondern auch das Schimmelpony. Nachdem die Beamten das Pony aus dem Gefahrenbereich getrieben hatten, ließ sich die zutrauliche kleine Stute ohne Probleme einfangen und bis zum Eintreffen des Besitzers in "Gewahrsam" nehmen. Dieser brachte die kleine Ausbrecherin "Kira" kurze Zeit später wieder zu ihren Freunden auf die Weide.

Vor Ort konnte nicht ermittelt werde wie "Kira" am Morgen ausgebrochen war.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Wiebke Redeker
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

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