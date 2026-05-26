Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt bewaffneten Mann im Düsseldorfer Hauptbahnhof

Düsseldorf (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (26. Mai 2026) hat eine Streife der Bundespolizei im Düsseldorfer Hauptbahnhof einen bewaffneten Mann in einer S-Bahn gestellt. Eine Schreckschusswaffe, Patronen, ein Einhandmesser und Drogen wurden sichergestellt - Strafverfahren eingeleitet.

Gegen 04.47 Uhr meldeten Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG, dass ein Mann in einer S-Bahn der Linie S8 auf Gleis 13 mit einer Schusswaffe hantiere. Die alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den 22-jährigen Deutschen im Zug schlafend antreffen und vor Ort fixieren.

Bei der Durchsuchung wurde eine Schreckschusspistole mit PTB-Prüfzeichen im Hosenbund des Tatverdächtigen aufgefunden. Zudem führte er 15 Patronen, ein Einhandmesser sowie über 29 Gramm Cannabis mit sich. Die Auswertung der Videoaufzeichungen ergab, dass der Beschuldigte zuvor auf dem Bahnsteig Zielübungen durchgeführt hatte, ohne dabei jedoch direkt auf Reisende zu zielen. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Ein Motiv nannte der junge Mann nicht.

Mangels Haftgründen wurde der 22-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Streife entließ den jungen Mann mit einem Platzverweis für den Düsseldorfer Hauptbahnhof.

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