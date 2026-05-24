Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Schläge und Tritte gegen den Kopf - Bundespolizei nimmt Mann nach Attacke am Essener Hauptbahnhof vorläufig fest

Essen (ots)

Am 23. Mai kam es vor dem Essener Hauptbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein Angreifer verletzte einen weiteren Mann dabei unter anderem durch Tritte gegen den Kopf.

Gegen 21:15 Uhr wurden Einsatzkräfte der Bundespolizei auf eine körperliche Auseinandersetzung gegenüber dem Bahnhofsgebäude aufmerksam. Nach ersten Erkenntnissen attackierte ein 43-jähriger polnischer Staatsangehöriger einen 54-jährigen Landsmann. Der Jüngere schlug und trat dem älteren Mann zunächst unvermittelt ins Gesicht. Als der 54-Jährige daraufhin zu Boden stürzte, ließ der Angreifer nicht von ihm ab und trat ihm mit der Schuhsohle gegen den Kopf. Die alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei schritten umgehend ein, trennten die Wohnungslosen und fixierten den 43-Jährigen. Der verletzte Geschädigte war ansprechbar, wurde vor Ort durch einen Notarzt erstversorgt und im Anschluss mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Tatverdächtige wurde zur Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof gebracht. Nach Rücksprache mit der zuständigen Kriminalwache wurde die vorläufige Festnahme des Mannes angeordnet. Die Bundespolizisten führten den Polen dem zentralen Polizeigewahrsam in Essen zu. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

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