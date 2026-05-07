PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Veröffentlichung der "Polizeilichen Kriminalstatistik" (PKS) 2025 sowie der "Statistik zur Politisch motivierten Kriminalität" (PMK) 2025 der LPI Saalfeld

2 Dokumente

Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg (ots)

Die "Polizeiliche Kriminalsatistik" (PKS) 2025 sowie die "Statistik zur Politisch motivierten Kriminalität" (PMK) 2025 der Landespolizeiinspektion Saalfeld liegen vor und werden mit den beiden, beigefügten PDF-Dokumenten veröffentlicht.

Für Rückfragen telefonischer oder persönlicher Art steht die Pressestelle der LPI Saalfeld unter u.a. Telefonnummer zur Verfügung.

Darüber hinaus können interessierte Medienschaffende auch gern einen Termin zu einem Pressegespräch vereinbaren. Auch hier wird um eine Kontaktaufnahme mit der hiesigen Pressestelle gebeten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 07.05.2026 – 14:24

    LPI-SLF: Grauer VW Golf während eines Fußballspiels beschädigt.

    Saalburg-Ebersdorf (ots) - Am Samstag, dem 02.05.2026, wurde in der Zeit zwischen 11:00 und 12:00 Uhr ein grauer VW Golf beschädigt. Das Fahrzeug stand auf dem Schotterparkplatz neben dem Sportplatz in Saalburg-Ebersdorf, während die Halterin ein Fußballspiel besuchte. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie mehrere Beschädigungen fest. Unter anderem befanden sich Löcher im Blech des Kotflügels. Der oder ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 13:30

    LPI-SLF: Evakuierung von Schule in Saalfeld/Gorndorf

    Saalfeld (ots) - In einer Schule in der Albert-Schweitzer-Straße in Saalfeld/Gorndorf kommt es seit dem Donnerstagmittag zu einem Gefahrguteinsatz der Feuerwehr, unter anderem unter der Beteiligung von Polizei und Rettungsdienst. Die Schule wurde evakuiert und alle anwesenden Schüler befinden sich in Sicherheit. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Der Sachverhalt wird momentan durch die Feuerwehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren