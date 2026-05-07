Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Veröffentlichung der "Polizeilichen Kriminalstatistik" (PKS) 2025 sowie der "Statistik zur Politisch motivierten Kriminalität" (PMK) 2025 der LPI Saalfeld

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Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg (ots)

Die "Polizeiliche Kriminalsatistik" (PKS) 2025 sowie die "Statistik zur Politisch motivierten Kriminalität" (PMK) 2025 der Landespolizeiinspektion Saalfeld liegen vor und werden mit den beiden, beigefügten PDF-Dokumenten veröffentlicht.

Für Rückfragen telefonischer oder persönlicher Art steht die Pressestelle der LPI Saalfeld unter u.a. Telefonnummer zur Verfügung.

Darüber hinaus können interessierte Medienschaffende auch gern einen Termin zu einem Pressegespräch vereinbaren. Auch hier wird um eine Kontaktaufnahme mit der hiesigen Pressestelle gebeten.

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