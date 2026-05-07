Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Grauer VW Golf während eines Fußballspiels beschädigt.

Saalburg-Ebersdorf (ots)

Am Samstag, dem 02.05.2026, wurde in der Zeit zwischen 11:00 und 12:00 Uhr ein grauer VW Golf beschädigt. Das Fahrzeug stand auf dem Schotterparkplatz neben dem Sportplatz in Saalburg-Ebersdorf, während die Halterin ein Fußballspiel besuchte.

Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie mehrere Beschädigungen fest. Unter anderem befanden sich Löcher im Blech des Kotflügels. Der oder die Verursacher sind bislang unbekannt.

Die Polizei sucht nun Zeugen sowie weitere Hinweise zum Sachverhalt. Zum Tatzeitpunkt fand auf dem Sportplatz ein Nachwuchs-Fußballspiel statt. Außerdem soll beim Abstellen des Fahrzeugs ein Motorrad neben dem VW Golf gestanden haben. Der Fahrer oder die Fahrerin dieses Motorrads wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Wer Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0110110/2026 bei der Polizeiinspektion Saale-Orla zu melden: Telefon: 03663 4310

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