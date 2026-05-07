Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Pkw - Pkw entfernt sich vom Unfallort

Saalfeld (ots)

Am Mittwoch, dem 06.05.2026, gegen 22:30 Uhr informierte ein Radfahrer die Polizei über einen Verkehrsunfall, bei dem er mit einem Pkw zusammengestoßen war.

Nach Zeugenaussagen ereignete sich der Unfall in der Pößnecker Straße in Fahrtrichtung Gondorf in Saalfeld. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer nutzte die dortige Busspur, die von der Pößnecker Straße in Richtung B281 auf die Pößnecker Straße in Richtung Gondorf führt. In diesem Bereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer.

Die Polizei sucht nun den Pkw-Fahrer sowie weitere Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zum Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0112588/2026 bei der Polizei in Saalfeld zu melden (Tel.: 03671 56 0).

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