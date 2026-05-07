Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Analyse des Straßenverkehrsunfallgeschehens sowie der polizeilichen Maßnahmen und Tätigkeiten für den Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Saalfeld 2025
Ein Dokument
Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla du Sonneberg (ots)
Die Landespolizeiinspektion Saalfeld informiert im beigefügten Dokument unter anderem hinsichtlich der aktuellen Verkehrslageeinschätzung sowie Verkehrsunfallentwicklung zwischen 2016- 2025. Interessierte Medienvertreter/innen können sich bei Bedarf gern auch persönlich mit den Kolleginnen und Kollegen des Sachbereiches Verkehr im Rahmen eines Pressegespräches austauschen. Kontaktaufnahme/ Terminvereinbarung erfolgt über die Pressestelle der LPI Saalfeld.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
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