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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Frau fährt mit über 2,0 Promille

Unterwellenborn/Bucha (ots)

Am Dienstag, dem 05.05.2026, gegen 19:30 Uhr erhielt die Polizei die Information, dass eine Frau offenbar alkoholisiert mit ihrem Pkw unterwegs sei.

In Bucha bei Unterwellenborn konnten die eingesetzten Beamten das Fahrzeug feststellen und die 53-jährige Fahrerin einer Kontrolle unterziehen. Eine durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über 2,0 Promille.

Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihr Führerschein wurde sichergestellt, und im Krankenhaus erfolgte eine Blutprobenentnahme.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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