Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit zwei Verletzten

L3002/ Gefell-Tanna (ots)

Am Montagabend kam es gegen 18.30 Uhr auf der Landesstraße 3002 zu einem Unfall. Eine 25-Jährige sowie ihr Beifahrer waren auf der Strecke von Gefell kommend in Richtung Tanna unterwegs. In einer Rechtskurve verlor die junge Fahrerin dann die Kontrolle über ihren VW und landete in einem Gebüsch. Sowohl sie als auch der Beifahrer wurden durch den Unfall leichtverletzt. Aufgrund der Unfallaufnahme sowie der Bergung des stark beschädigten Fahrzeugs kam es zur zeitweisen Vollsperrung der Strecke in beide Richtungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell