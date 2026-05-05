PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit zwei Verletzten

L3002/ Gefell-Tanna (ots)

Am Montagabend kam es gegen 18.30 Uhr auf der Landesstraße 3002 zu einem Unfall. Eine 25-Jährige sowie ihr Beifahrer waren auf der Strecke von Gefell kommend in Richtung Tanna unterwegs. In einer Rechtskurve verlor die junge Fahrerin dann die Kontrolle über ihren VW und landete in einem Gebüsch. Sowohl sie als auch der Beifahrer wurden durch den Unfall leichtverletzt. Aufgrund der Unfallaufnahme sowie der Bergung des stark beschädigten Fahrzeugs kam es zur zeitweisen Vollsperrung der Strecke in beide Richtungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 05.05.2026 – 11:51

    LPI-SLF: Einsatz von Polizei und Rettungsdienst

    Pößneck (ots) - Am Montagabend kam es vor einem Supermarkt in der Mühlstraße in Pößneck zum Einsatz des Rettungsdienstes aufgrund eines stark alkoholisierten Mannes. Da der Patient äußerst aggressiv auftrat wurde die Polizei hinzugezogen. Bei Eintreffen der Beamten griff der 56-Jährige die Polizisten dann an und trat um sich. Glücklicherweise wurde niemand verletzt; dem Mann wurden jedoch Handschellen angelegt. ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 09:05

    LPI-SLF: Fahrrad und Moped stoßen zusammen - zwei Personen verletzt

    Saalfeld (ots) - Am Montag, dem 04.05.2026, gegen 16:00 Uhr kam es in der Remschützer Straße in Saalfeld zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem Moped. Der Radfahrer geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Mopedfahrer. Beide Verkehrsteilnehmer stürzten und verletzten sich. Sie mussten medizinisch behandelt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 09:03

    LPI-SLF: Unfall auf Kreuzung

    Saalfeld (ots) - Am Montag, dem 04.05.2026, gegen 11:00 Uhr ereignete sich an einer Kreuzung in Saalfeld ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge beschädigt wurden. Ein Pkw-Fahrer befuhr die Schlossstraße und wollte die Straße "Auf dem Graben" überqueren, um in die Fleischgasse einzubiegen. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug. Durch die Kollision wurden beide beteiligten Pkw beschädigt, eines der Fahrzeuge musste abgeschleppt werden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren