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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall auf Kreuzung

Saalfeld (ots)

Am Montag, dem 04.05.2026, gegen 11:00 Uhr ereignete sich an einer Kreuzung in Saalfeld ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge beschädigt wurden.

Ein Pkw-Fahrer befuhr die Schlossstraße und wollte die Straße "Auf dem Graben" überqueren, um in die Fleischgasse einzubiegen. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug.

Durch die Kollision wurden beide beteiligten Pkw beschädigt, eines der Fahrzeuge musste abgeschleppt werden. Aufgrund des Unfalls kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. Verletzt wurde niemand. Die Ursache des Unfalls wird derzeit noch ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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