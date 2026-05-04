Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mopedfahrer versucht vor Polizei zu flüchten

Saalfeld (ots)

Am Sonntag, dem 03.05.2026, gegen 21:45 Uhr wollten Polizeibeamte auf der K 183 zwischen Saalfeld und Bad Blankenburg einen Mopedfahrer anhalten. Als die Beamten dem Fahrer kurz vor der Ortschaft Unterwirrbach Anhaltezeichen gaben, beschleunigte dieser und überfuhr eine rote Ampel.

Der Mopedfahrer setzte seine Fahrt mit augenscheinlich über 75 km/h in Richtung Rudolstadt fort, bis er plötzlich auf ein Feld abbog und dort zum Stehen kam. Die nachfolgenden Beamten hielten neben dem Moped an. Als sie den Fahrer kontrollieren wollten, gab dieser erneut Gas, prallte gegen den Streifenwagen und stürzte. Dabei wurde ein Polizist verletzt und der Streifenwagen beschädigt. Anschließend konnte der Fahrer am Boden fixiert und gefesselt werden.

Gegen den 16-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Unter anderem wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens aufgrund der Flucht vor der Polizei, wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis, wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Zudem besteht der Verdacht, dass der Jugendliche unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und das Moped technisch verändert wurde. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

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