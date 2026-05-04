Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte beschädigen Spielplatz - Zeugen gesucht

Rudolstadt / Eichfeld (ots)

Am Sonntag, dem 03.05.2026, gegen 20:00 Uhr erhielt die Polizei die Information über einen Brand auf einem Spielplatz in der Straße "Zum Schmelitz" in Eichfeld. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein oder mehrere unbekannte Täter einen Holzpfeiler eines Klettergerüstes in Brand gesetzt hatten. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wenn Ihnen etwas aufgefallen ist, das mit dem Brand in Verbindung stehen könnte, wenden Sie sich bitte unter Angabe des Aktenzeichens 0109024/2026 an die Polizei in Saalfeld (Tel.: 03671 56 0).

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