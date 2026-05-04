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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Moped stößt mit Fußgängern zusammen - zwei Personen verletzt

Cursdorf / Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Am Sonntag, dem 03.05.2026, gegen 14:00 Uhr ereignete sich in Cursdorf ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgänger verletzt wurden. Ein 19-jähriger Mopedfahrer befuhr die Ortsstraße, als er aus bislang unbekannter Ursache plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet und dabei mit zwei Fußgängern kollidierte, die gerade die Straße überqueren wollten.

Die beiden Fußgänger wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die genaue Unfallursache wird derzeit noch ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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