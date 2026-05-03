Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Manipulation im Kletterwald gesucht

Pößneck (ots)

Vom Samstag, den 02.05.2026 19:00 Uhr auf Sonntag, den 03.05.2026, 09:30 Uhr betraten Unberechtigte das Gelände des Kletterwaldes Pößneck. Dort wurde das Sicherungsseil zu einer 4-Meter-Plattform manipuliert, durch das Abdrehen der Hutmuttern und Anlösen der Klemmuttern. Ein Kletterer würde damit im Sicherungsfall abstürzen. Die Manipulation wurde durch den Betreiber vor der Öffnungszeit bei der routinemäßigen Sicherheitskontrolle festgestellt, zur Anzeige gebracht und abschließend behoben. Der Betreiber des Kletterwaldes setzte eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro aus für denjenigen, welcher Hinweise geben kann, die maßgeblich zur Überführung des Täters beitragen.

Wer solche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter Angabe des Aktenzeichens 0108742/2026.

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