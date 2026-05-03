Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Trunkenheitsfahrten im Saale-Orla-Kreis

Schleiz (ots)

Am Nachmittag des 01.05.2026 wurde in der Hofer Straße in Schleiz ein Fahrrad einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Bei dem 30 Jahre alte Radfahrer wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,85 Promille festgestellt, sodass dieser sich im Anschluss einer Blutentnahme im Klinikum Pößneck unterziehen musste. Es wurde ien Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Kurze Zeit später, um 15:30 Uhr wurde in der Pößnecker Straße in Neustadt an der Orla ein VW Transporter durch die Polzeibeamten kontrolliert. Auch bei dem 48- jährigen Fahrzeugführer wurde ein Atemalkoholtest duchgeführt, welcher einen Wert von 0,87 Promille ergab.

Am Abend des 02.05.2026 wurde auf der B90 Ortsausgang Bad Lobenstein in Richtung Wurzbach ein grauer Opel Corsa einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 19- jährige Fahrzeugführer wurde ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv auf Cannabis verlief. Der Fahrzeugführer musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen.

weiterhin wurde am 02.05.2026 gegen 22:00 Uhr ein schwarzer Caddy in der Nordstraße in Triptis durch die Polizei kontrolliert. Beim 40- jährigen Fahrzeugführer konnte eine Atemalkoholkonzentration von 0,92 Promille festgetellt werden. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugfüher untersagt und ein entsprechendes Ordnungswidirgkeitenverfahren eingeleitet.

Am Morgen des 03.05.2026, um 01:30 Uhr kam es in der Umspannwerkstraße in Remptendorf zu einem Polizeieinsatz. In diesem Rahmen wurde ein 37-jähriger Mann festgestellt, welcher alkoholisiert mit seinem VW Touran unterwegs war. Beim Fahrer wurde ein Atemalkoholwert von 1,96 Promille festgestellt. Der Fahrzeugführer musste sich einer Blutentahme unterziehen und der Führerschein wurde sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

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