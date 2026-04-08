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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hoogstede - Kupferkabel und Kabeltrommel von Firmengelände entwendet

Hoogstede (ots)

Zwischen Donnerstag, 2. April 2026, 14:30 Uhr, und Dienstag, 7. April 2026, 08:10 Uhr, kam es in Hoogstede in der Straße "Bathorner Diek" zu einem Einbruch auf ein Firmengelände. Die unbekannten Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zum Gelände und öffneten anschließend gewaltsam die Vorhängeschlösser eines Containers sowie eines Anhängers. Daraus entwendeten sie unter anderem Kupferkabel und eine Kabeltrommel. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Emlichheim unter 05943/92000 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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